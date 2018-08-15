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Рэпер Тимати собирается в политику?

Культура

Так можно понять его речитатив в юбилейном треке «35», считают наблюдатели

Москва, 15 августа 2018, 15:16 — REGNUM  Отмечающий 15 августа свое 35-летие известный рэпер, музыкант и бизнесмен Тимати выпустил клип, который так и называется «35». Информационный портал шоу-бизнеса BIMRU.RU оценивает его как «очень откровенный и правдивый».

Во-первых, последовали шокирующее заявление о том, что сам Тимоти не считает себя ни музыкантом, ни блогером. Во-вторых, певец вновь утверждал, что он лишь бизнесмен (что подтверждается несколькими удачными предпринимательскими проектами). Но самое главное касается дальнейшего будущего звездного музыканта — он допускает возможность прекращения продюсерской деятельности и передачи бизнеса родственникам, а затем может обратить свои взгляды на политику. И даже президент страны, уверяет Тимоти, поддержит его политическую карьеру.

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Культурная хроника
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