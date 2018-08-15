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Актёра Анатолия Узденского проводят в последний путь 17 августа

Культура

Народный артист умер в родном Новосибирске, куда поехал в отпуск

Москва, 15 августа 2018, 14:38 — REGNUM  Народного артиста и актёра московского театра «Современник» Анатолия Узденского похоронят в Москве. Церемония прощания состоится 17 августа. Об этом сообщается на сайте театра, в котором артист работал на протяжении более десяти лет.

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«Прощание с Анатолием Узденским состоится в пятницу, 17 августа, на другой сцене театра «Современник» в 11:00», — говорится в сообщении.

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в 13:00.

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Как сообщало ИА REGNUM, народный артист России Анатолий Узденский скончался в Новосибирске 12 августа, куда он поехал в отпуск. Ему было 66 лет. Причиной смерти артиста, по предварительным данным, стало заболевание сердечно-сосудистой системы. Последние 13 лет своей жизни он посвятил работе в московском театре «Современник».

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