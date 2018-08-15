Создатели шоу «Звёздный путь: Дискавери» нашли нового Спока

Лос-Анджелес, США, , 14:20 — REGNUM Создатели сериала «Звёздный путь: Дискавери» утвердили актера на роль Спока во втором сезоне, их выбор пал на Итана Пека, которого зрители знают по фильмам «Ученик чародея» и «Проклятье спящей красавицы». Об этом 14 августа сообщил портал Heroic Hollywood.

https://twitter.com/heroichollywood/status/1029686640619466752

Алекс Куртцман («Мумия», «Звёздный путь»), занимающий пост шоураннера, рассказал, что продюсеры шоу много месяцев искали подходящую кандидатуру. В итоге когда Пек вошел в комнату, где проходил кастинг, они поняли, что он обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы исполнить роль Спока.

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Напомним, в оригинальном сериале «Звёздный путь» эту роль исполнил Леонард Нимой. В последний раз он появился в образе Спока в фильме «Звёздный путь», который вышел в 2009 году. Актёр ушёл из жизни в феврале 2015 года.

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