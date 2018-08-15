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Второй сезон сериала «Касл-Рок» расскажет зрителям новую историю

Культура

Телеканал Hulu решил выпустить продолжение сериала

Нью-Йорк, США, 15 августа 2018, 14:00 — REGNUM  Телеканал Hulu решил снимать продолжение сериала «Касл-Рок». Новый сезон будет посвящен совершенно другой истории. Об этом 14 августа сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/castlerockhulu/status/1029407953382559744

Компания заявила, что «Касл-Рок» сегодня является одним из её самых популярных сериалов, его первый и второй эпизоды посмотрело рекордное количество зрителей. Телеканал не стал раскрывать информацию о сюжете второго сезона, лишь сообщил, что зрителям покажут новую историю.

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Напомним, в основу шоу легли произведения Стивена Кинга. Касл-Рок — это вымышленный город штата Мэн (США), который периодически появляется в романах писателя. Создателями сериала являются Сэм Шоу и Дастин Томасон. Шестую серию первого сезона Hulu покажет сегодня, 15 августа 2018 года.

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