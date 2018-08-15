Среда, 15 Августа 2018 года
14:39:50 МСК

«Талантливый был человек»: композитор Евгений Крылатов о смерти Успенского

Культура

Автор музыки к мультфильму «Трое из Простоквашино» добавил, что ему «очень жалко, когда уходят талантливые люди»

Москва, 15 августа 2018, 13:37 — REGNUM  Народный артист России композитор Евгений Крылатов назвал известного детского писателя Эдуарда Успенского, скончавшегося накануне в Москве, «талантливым человеком». Об этом сообщает 15 августа RT.

«Талантливый был человек, замечательный детский писатель. Я с ним лично редко общался, давно, когда снимали «Простоквашино», — цитирует агентство слова Крылатова.

Также автор музыки к мультфильму «Трое из Простоквашино» добавил, что ему «очень жалко, когда уходят талантливые люди».

Как сообщало ИА REGNUM, известный советский и российский детский писатель Эдуард Николаевич Успенский ушёл из жизни в Москве на 81-м году жизни. По словам друга покойного, композитора Геннадия Гладкова, писатель скончался в своем доме от онкологического заболевания.

Читайте также: Друг Эдуарда Успенского назвал причину смерти писателя

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить