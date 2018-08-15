«Талантливый был человек»: композитор Евгений Крылатов о смерти Успенского

Москва, , 13:37 — REGNUM Народный артист России композитор Евгений Крылатов назвал известного детского писателя Эдуарда Успенского, скончавшегося накануне в Москве, «талантливым человеком». Об этом сообщает 15 августа RT.

«Талантливый был человек, замечательный детский писатель. Я с ним лично редко общался, давно, когда снимали «Простоквашино», — цитирует агентство слова Крылатова.

Также автор музыки к мультфильму «Трое из Простоквашино» добавил, что ему «очень жалко, когда уходят талантливые люди».

Как сообщало ИА REGNUM, известный советский и российский детский писатель Эдуард Николаевич Успенский ушёл из жизни в Москве на 81-м году жизни. По словам друга покойного, композитора Геннадия Гладкова, писатель скончался в своем доме от онкологического заболевания.

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