Среда, 15 Августа 2018 года
14:39:53 МСК

«Ушел талантливейший писатель»: Бортко о смерти Эдуарда Успенского

Культура

Это большая и глубокая скорбь...

Москва, 15 августа 2018, 13:37 — REGNUM  Эдуард Успенский был талантливейшим писателем и добрейшей души человеком, заявил режиссер и сценарист Владимир Бортко в интервью Федеральному агентству новостей.

«Я глубоко опечален этим известием. Ушел замечательный, талантливейший писатель и добрейшей души человек», — признался Бортко, добавив, что это большая и глубокая скорбь.

Напомним, автор любимых миллионами детей книг о Чебурашке и Крокодиле Гене, о Дяде Фёдоре и коте Матроскине и многих других писатель Эдуард Успенский скончался 14 августа в Москве после продолжительной болезни. Выдающийся деятель культуры ушел из жизни в возрасте 80 лет.

Читайте также: «Ушла целая эпоха»: соцсети о смерти Эдуарда Успенского

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить