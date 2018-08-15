«Ушел талантливейший писатель»: Бортко о смерти Эдуарда Успенского

Москва, , 13:37 — REGNUM Эдуард Успенский был талантливейшим писателем и добрейшей души человеком, заявил режиссер и сценарист Владимир Бортко в интервью Федеральному агентству новостей.

«Я глубоко опечален этим известием. Ушел замечательный, талантливейший писатель и добрейшей души человек», — признался Бортко, добавив, что это большая и глубокая скорбь.

Напомним, автор любимых миллионами детей книг о Чебурашке и Крокодиле Гене, о Дяде Фёдоре и коте Матроскине и многих других писатель Эдуард Успенский скончался 14 августа в Москве после продолжительной болезни. Выдающийся деятель культуры ушел из жизни в возрасте 80 лет.

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