«Чего хотят мужчины»: трейлер новой комедии появился в сети

Лос-Анджелес, США, , 13:26 — REGNUM В сеть выложили первый трейлер фильма режиссёра Адама Шенкмана «Чего хотят мужчины», в котором главные роли исполнили Тараджи Хенсон и Трейси Морган. Ролик был опубликован 14 августа на YouTube-канале Paramount Pictures.

Ролик даёт понять, что зрителей ждёт множество забавных моментов. Как и в предыдущем фильме на эту тему, героиня Хенсон внезапно обнаруживает, что она может слышать мысли мужчин. Избавившись от первоначального шока она решает воспользоваться своей новой способностью. Но за всё нужно платить. Премьера фильма запланирована на январь 2019 года.

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Напомним, картина «Чего хотят женщины» Нэнси Мейерс, в котором главные роли исполнили Мэл Гибсон и Хелен Хант имела большой успех, при бюджете в $70 млн сборы фильм собрал в США более $182 млн, а в мире — более $374 млн.

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