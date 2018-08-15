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Koktebel Jazz Party: стали известны участники фестиваля в Крыму

Культура

20 ведущих джазовых коллективов примут участие в традиционном коктебельском фестивале

п.г.т. Коктебель , Крым, 15 августа 2018, 13:02 — REGNUM  Оргкомитет Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party, который состоится с 24 по 26 августа, объявил участников джем-сейшна 2018 года. На нескольких сценах в Коктебеле (главная, волошинская, дельфинарий и аквапарк) и Гурзуфе выступят 20 ведущих джазовых коллективов из Великобритании, Индии, Китая, США и других стран.

Среди российских исполнителей музыкальные критики отмечают ансамбль «Каданс» Германа Лукьянова, виртуозный дуэт пианистов Михаила и Якова Окуней, биг-бенд Сергея Головни, группу Chet Men гитариста-виртуоза Дмитрия Четвергова. Зарубежный отряд представляют индийская группа Rajeev Raja Combine, Sedar Band из Китая, американский коллектив New York All Stars и другие

Основатель и президент фестиваля — известный тележурналист, глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

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Культурная хроника
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