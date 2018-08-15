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Спикер Госдумы: Творчество Успенского разошлось на цитаты

Культура

«Образы Крокодила Гены, Кота Матроскина, Чебурашки стали частью счастливого детства»

Москва, 15 августа 2018, 11:52 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Эдуарда Успенского.

«Талантливый писатель и сценарист Эдуард Успенский навсегда останется в нашей памяти как автор любимых детских произведений», — отметил Володин.

Книги Успенского переведены на многие языки мира, они наполнены искренностью и учат доброте, сочувствию, настоящей дружбе.

«Творчество Эдуарда Успенского разошлось на цитаты. Созданные им образы Крокодила Гены, Кота Матроскина, Чебурашки стали частью счастливого детства многих поколений юных читателей», — указал спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Эдуард Успенский скончался накануне, 14 августа, в возрасте 80 лет. Писатель боролся с онкологией.

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