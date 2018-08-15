Стала известна причина смерти актёра Николая Кириченко

Минск, , 11:37 — REGNUM Белорусский актёр Николай Кириченко, известный российским зрителям по роли в сериале «Каменская», в последнее время серьёзно болел. По словам близких друзей актёра, затяжное заболевание и привело к скоропостижной кончине деятеля искусств. Официальная причина смерти Кириченко пока не названа.

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В последний путь Николая Кириченко проводят 16 августа. Прощание состоится в Национальном академическом театре имени Янки Купала. Затем в 13:00 начнётся гражданская панихида. Актер будет похоронен на Восточном (Московском) кладбище Минска.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист Белоруссии Николай Кириченко скончался в Минске 14 августа на 73-м году жизни. Публике он известен по ролям в фильмах и сериалах: «Каменская», «В августе 44-го», «Журов-2» и «Охота на гауляйтера».