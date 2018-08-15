В Великом Новгороде пройдёт международный симпозиум по охране памятников

Великий Новгород, , 11:27 — REGNUM 19−21 сентября в Великом Новгороде состоится II Международный научный симпозиум Национального комитета ИКОМОС (Россия) «Памятники всемирного культурного наследия — проблемы и перспективы». В древний русский город съедутся более 200 ведущих российских и зарубежных ученых, представители администраций 20 регионов страны, работники министерств и ведомств, эксперты в области архитектуры и реставрации, историки, архивисты, деятели культуры.

В работе симпозиума примут участие руководители Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Участники форума обсудят актуальные вопросы сохранения культурного наследия. Прежде всего, внимание будет уделено объектам всемирного культурного наследия, находящимся на территории России.

В рамках деловой программы будут работать научные секции «Исторические города России в системе всемирного наследия», «Культурные ландшафты, как объекты всемирного наследия», «Проблемы сохранения и реставрации объектов культурного наследия» и многие другие.

Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) был создан в 1965 году. Эксперты ИКОМОС готовят заключения на включение объектов в Список всемирного наследия.

В 2015 году был зарегистрирован Национальный комитет ИКОМОС (Россия).