На Международном кинофестивале в Торонто покажут две российские картины

Торонто, Канада, , 11:08 — REGNUM На предстоящем кинофестивале в Торонто покажут картины двух российских режиссеров — Юрия Быкова и Натальи Мещаниновой. Об этом 15 августа сообщил портал «Культуромания».

Быков представит на кинофоруме фильм «Завод», а Мещанинова привезёт в Канаду ленту «Сердце мира», которая в июне 2018 года получила главный приз «Кинотавра». Сообщается, что оба фильма будут показаны в рамках программы «Современное мировое кино».

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Напомним, 43-й Международный кинофестиваль в Торонто пройдёт в сентябре 2018 года. Данный кинофорум проводится с 1976 года. Его особенностью является то, что победителей определяют не эксперты в составе жюри, а зрители.

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