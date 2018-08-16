История о «мальчике, который выжил» для взрослых

Москва, , 10:56 — REGNUM В России с помощью краудфандинга издадут печатную версию фанфика «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Как отмечают многие просветители, работа Элиезера Юдковского — одна из лучших книг современности, которая должна стоять на книжной полке у каждого человека.

В новой версии Гарри Поттер попадает в более благоприятную среду, нежели в оригинальной истории. У него есть частные учителя, дискуссии с отцом, а главное — тысячи научных и фантастических книг. В 11 лет мальчик уже знаком с квантовой механикой, когнитивной психологией, теорией вероятности и другими вещами. При этом Гарри не просто вундеркинд — у него есть загадочная Тёмная сторона, которая накладывает свой отпечаток на мышление подростка.

За рубежом фанфик уже неоднократно печатали, однако совсем небольшими тиражами. В России инициативу по печати книги в свои руки взял 18-летний Михаил Самин. Он запустил кампанию на Planeta.ru и поставил цель в 1 млн рублей. Однако ожидания сильно разошлись с реальностью — проект собрал 100% от заявленной суммы за первые 30 часов. Сейчас проект привлек уже более 4,5 млн рублей, при этом до его окончания остаётся еще месяц.

«Сначала я хотел напечатать ГПиМРМ себе и друзьям в качестве подарков. Среди людей, с которыми я общаюсь, книга очень популярна. Внезапно столкнулся с огромным запросом и решил сделать большой тираж, заодно распространив саму книгу, — рассказывает Михаил корреспонденту ИА REGNUM. — Юдковский отнёсся к этой затее, конечно, положительно, но для него стала большой неожиданностью популярность проекта. В итоге из-за этого краудфандинга «Гарри Поттером и методами рационального мышления» даже заинтересовались в «Эксмо», и сейчас, насколько мне известно, ведутся переговоры с агентами Роулинг о коммерческом издании книги большим тиражом».

Автор истории о «мальчике, который выжил» Джоан Роулинг разрешила использовать придуманный ею мир некоммерчески. Поэтому все средства, собранные с помощью краудфандинга, пойдут на печать тиража: часть получат заказавшие книгу спонсоры, а другая часть отправится в библиотеки.

Для печати фанфик разделили на три бумажных части, которые составляют один экземпляр. Специально для этого издания Юдковский написал предисловие, которое войдёт в первую часть. В издании фанфика Михаилу помогает большая команда.

«Это было в духе записки «Кто со мной?» из восемнадцатой главы. Через какое-то время после начала сбора заявок на участие в печати я создал чат в Telegram, посвящённый ей, и несколько вступивших туда людей оказались готовы помогать с какими-то важными аспектами, в которых они профессионалы. Ну и несколько человек я привлёк напрямую — просто написал им и рассказал о проекте. Привлечь всех этих людей было проще, чем Гарри Поттеру хоть кого-то в 18 главе ГПиМРМ», — отмечает Михаил.

Над вёрсткой для издания работал бывший главный редактор «Мира фантастики» Лин Лобарёв. Обложку для книг разработала дизайнер Татьяна Anforumeru. Татьяна Гончарова, Артём Ершов и Мария Бурианова рисовали другие варианты обложек, которые спонсоры проекта могут заказать в качестве суперобложек. Немалую роль в работе над изданием сыграли и порядка 200 участников чата в Telegram, посвященного печати ГПиМРМ. Вместе с Михаилом они обсудили все тонкости будущего издания.

Между тем у Михаила Самина это не первый опыт издания книг. Он является сторонником религии, адепты которой поклоняются Летающему Макаронному Монстру, — пастафарианства. В 2015 году Михаил напечатал «Евангелие Летающего Макаронного Монстра» Бобби Хендерсона на русском языке. Проект был не настолько масштабным, как «Гарри Поттер и методы рационального мышления», однако тоже нашёл немало читателей — свет увидели 400 экземпляров книги.

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