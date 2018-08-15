На ВДНХ в Москве открываются «Литературные среды»

ВДНХ, Москва, , 10:59 — REGNUM В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ 15 августа пройдёт лекция, посвящённая творчеству Михаила Булгакова. Она станет первой из новой образовательный программы факультета журналистики МГУ и ВДНХ «Литературные среды».

Теперь раз в неделю ведущие преподаватели отечественной и зарубежной литературы будут рассказывать слушателям о жизни и поиске известных писателей, их влиянии на развитие мировой литературы. Предполагаются и совместные дискуссии по наиболее актуальным вопросам.

Кроме рассказа доктора филологических наук Екатерины Орловой о преемственности и приверженности Михаила Булгакова классической русской литературе, в ближайшее время любознательному слушателю небезынтересно будет узнать о пропорциях правды и вымысла в знаменитых нон-фикшн изданиях ХХ века (Павел Балдыцин) или о том, как «выбрасывали за борт» великую русскую литературу знаменитые советские авангардисты (Вячеслав Красовский).