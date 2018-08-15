Скончался артист Николай Кириченко, игравший в сериале «Каменская»

Минск, , 10:22 — REGNUM В Белоруссии на 73-м году жизни скончался народный артист республики Николай Кириченко. Об этом сообщает 15 августа пресс-служба белорусского Национального академического театра им. Янки Купалы.

«14 августа ушёл из жизни учитель — Николай Михайлович. Искренний и добрый, он всегда вызывал восторг свей внимательностью и верностью. 72 года», — говорится в сообщении театра в Facebook.

https://www.facebook.com/kupalauski.by/photos/a.1605985039649904.1073741828.1589449374636804/2142363079345428/

В настоящее время причина смерти артиста официально не объявлена. О дате и месте прощания с Кириченко будет сообщено дополнительно.

Отметим, белорусский актер известен зрителю своими ролями в таких фильмах и сериалах, как «В августе 44-го», «Каменская», «Доктор Смерть», «Охота на гауляйтера» и другими.

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