В Чечне открывается международный фестиваль имени Муслима Магомаева

Грозный, , 10:05 — REGNUM 15 августа в столице Чечни Грозном открывается Первый международный песенный фестиваль «Орфей — 2018» памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева. Он будет проходить в течение трёх дней в Театрально-концертном зале в центре города.

В фестивале примут участие певцы из 17 российских регионов, а также из Белоруссии, Казахстана и Франции. По информации официального сайта конкурса, он будет проводиться в двух номинациях — сольном исполнении и пении в ансамбле. Участники поделены на две категории: 18−25 и 26−35 лет. Причём, принять участие в нём могут не только профессиональные вокалисты, но и начинающие — заявки подали несколько учащихся консерваторий.

Председателем жюри является ведущий солист Московского театра «Новая Опера» им. Е.В. Колобова, профессор, заведующий кафедрой вокального искусства Московского гуманитарного университета Сергей Шеремет.