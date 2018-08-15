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На Красной площади в Москве проходит праздник «День Покровского собора»

Культура

На бесплатных экскурсиях посетители могут познакомиться с историей создания архитектурного шедевра

На Красной площади в Москве проходит праздник «День Покровского собора»
Карл Рабус. Храм Василия Блаженного. 1830-1850

Москва, 15 августа 2018, 09:42 — REGNUM  На Красной площади в Москве 15 августа, в день памяти святого Василия Блаженного, по имени которого чаще называют собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, на Красной площади в Москве пройдёт ежегодный праздник «День Покровского собора».

Программа торжеств обширна. С утра будет проведено Праздничное богослужение в церкви святого Василия Блаженного. На протяжении всего дня желающие могут осмотреть шедевр архитектуры как самостоятельно, так и в группах с экскурсоводом. Рядом с храмом будут работать художественные мастерские, где можно будет создать из бумаги макет Покровского собора, познакомится с техникой древнерусского письма, подсмотреть у мастеров иконописные приёмы, в том числе золочение.

Вечером на колокольне собора прозвучат основные типы православных звонов.

Как говорится в официальном релизе Исторического музея, в чьём ведении находится Покровский собор, 12 июля 2018 года выдающемуся памятнику древнерусского зодчества исполнилось 457 лет. Он был возведен в 1555—1561 годах по велению царя Ивана IV Грозного в память о покорении Казанского царства.

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Культурная хроника
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