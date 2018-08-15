В сеть попали фотографии со съёмочной площадки фильма «Гардемарины 4»

Санкт-Петербург, , 09:04 — REGNUM В сети появились фотографии со съёмок нового фильма режиссёра Светланы Дружининой «Гардемарины 4». Их 14 августа на своей странице в Instagram опубликовал Александр Панкратов-Чёрный.

На одном из снимков актёр предстал в образе, однако не сообщил, какого именно персонажа он играет и про какой фильм идёт речь. Впоследствии Панкратов-Чёрный выложил фотографию, на которой он запечатлён в компании Анны Семенович. Актёр пояснил, что речь идёт о съёмках фильма «Гардемарины 4», в котором он исполнит роль ревнивого мужа героини Семенович.

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Напомним, в июне 2018 года ИА REGNUM сообщало, что своё согласие на участие в проекте дал актёр Александр Домогаров. В фильме также снимутся такие известные актёры, как Михаил Боярский, Ольга Машная и Дмитрий Харатьян.

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