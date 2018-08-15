Лев Лещенко присоединился к наставникам проекта «Голос 60+»

Москва, , 08:53 — REGNUM Эстрадный певец Лев Лещенко стал четвертым наставником музыкального проекта «Голос 60+». Снимок, запечатлевший Лещенко в судейском кресле, опубликован на странице шоу в Instagram.

«Добро пожаловать в нашу музыкальную семью», — говорится в подписи к фотографии.

На другой фотографии изображены все четыре наставника проекта, участвовать в котором будут вокалисты старше 60 лет. Помимо Лещенко это исполнители Леонид Агутин, Пелагея и Валерий Меладзе.

«Все в сборе!», — отмечено в подписи к снимку.

https://www.instagram.com/p/BmdRTvinjyj/

Как сообщало ИА REGNUM, ранее троих наставников проекта объявил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта. Музыкальное шоу «Голос» является российской версией международного проекта The Voice. Проект «Голос 60+» зрители увидят в новом телесезоне.

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