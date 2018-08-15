В сеть выложили второй трейлер фильма «Экстаз» Гаспара Ноэ

Париж, , 08:40 — REGNUM Вышел второй трейлер нового фильма скандального французского режиссёра Гаспара Ноэ «Экстаз», название которого в оригинале звучит как Climax. Ролик был опубликован 14 августа на Youtube-канале A24.

Первый трейлер «Экстаза» вышел в мае 2018 года. В новом ролике ранее показанные зрителю персонажи участвуют в чем-то вроде кастинга. Впоследствии все они отправляются на странную групповую танцевальную вечеринку с алкоголем, на которой начинает происходить нечто ужасное. «То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее», — произносит в конце ролика одна из её участниц.

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Напомним, фильм «Экстаз» Гаспара Ноэ был показан в мае 2018 года на Каннском кинофестивале. Он получил премию Международной конфедерации художественного кино (C.I.C.A.E.). Мировая премьера картины пройдёт во Франции 19 сентября 2018 года.

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