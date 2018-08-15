Никого насильно не тянем – в Крыму ответили Вайкуле

Симферополь, , 08:04 — REGNUM Жители Крыма никого не заставляют насильно приезжать на полуостров ни для отдыха, ни для работы. Об этом заявил глава комитета парламента Крыма по туризму Алексей Черняк, комментируя слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о возможности её выступления с гастролями на полуострове, но при условии.

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«Никого мы насильно в Крым не тянем, и ставить какие-то условия крымчанам недопустимо», — цитирует РИА Новости слова Черняка.

Чиновник отметил, что жители полуострова благодарны всем, кто их уважает и хорошо о них отзывается. При этом он посоветовал творческим людям заниматься творчеством, а не делить людей и страны на «хорошие и плохие, подстраиваясь под чью-то политику».

Также политик заявил, что, отказываясь приехать с гастролями в Крым, Вайкуле лишает себя возможности увидеть красоты полуострова.

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Директор Лаймы Вайкуле назвал «раздутой» реакцию на её слова о Крыме

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что не поедет с концертами в Крым ни за какие гонорары, так как всем гражданам Евросоюза якобы запрещено работать на полуострове. Это вызвало резкую и бурную критику со стороны общественности и политиков. Сама исполнительница была шокирована такой реакцией на её слова, потому что даже не представляла, что «люди такие звери», а журналисты — «провокаторы и вруны». По словам Вайкуле, она готова приехать на полуостров с концертами и даже выступить там бесплатно, но только после того, как ЕС снимет санкции с России.

Напомним, Крым вошёл в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума. По его итогам подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя (почти 97% и 96% соответственно) высказались за выход из состава Украины.

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