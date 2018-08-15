Детский писатель Эдуард Успенский скончался в Москве: биография

Москва, , 07:19 — REGNUM В Москве после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни российский писатель, драматург и сценарист Эдуард Успенский, автор любимых миллионами детей книг о Чебурашке и Крокодиле Гене, о деревне Простоквашино и многих других. На момент смерти литератору исполнилось 80 лет.

Родился Эдуард Николаевич Успенский 22 декабря 1937 года в подмосковном Егорьевске в семье работника аппарата Центрального Комитета ВКП (б) Николая Михайловича Успенского и Натальи Алексеевны Успенской, работавшей инженером.

После окончания Московского авиационного института (МАИ), Эдуард Успенский стал писать, первая его книга «Дядя Фёдор, пёс и кот» была опубликована в 1974 году. В дальнейшем молодой детский писатель зарабатывал на жизнь тем, что сочинял рассказы и писал сценарии для мультфильмов.

Успенский создал сценарии к мультфильмам про Чебурашку и Крокодила Гену, придумал персонажей и написал сценарий для «Простоквашино», для мультсериала «Следствие ведут Колобки», для знаменитой «Пластилиновой вороны» и для множества других мультфильмов.

Эдуард Николаевич Успенский был одним из создателей телепередачи «Спокойной ночи, малыши» и программы «АБВГДейка».

В 2007—2008 годах писатель входил в высший совет политической партии «Гражданская сила», в 2010 году Успенскому была присуждена премия им. Корнея Чуковского, учреждённая для детских писателей, в главной номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе».

В последние годы жизни знаменитый детский писатель страдал тяжёлым онкологическим недугом, а в начале августа 2018 года вернулся в Россию из Германии после очередного курса терапии. Скончался выдающийся деятель культуры у себя дома в Москве 14 августа 2018 года.

Читайте также: Скончался Эдуард Успенский, «отец» Чебурашки и кота Матроскина