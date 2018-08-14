Умерла народная артистка РСФСР Валентина Левко

Москва, , 23:50 — REGNUM Народная артистка РСФСР, оперная певица Валентина Левко умерла на 93-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову.

По её словам, артистка скончалась 14 августа в Москве после продолжительной тяжёлой болезни. О дате и месте и дате прощания будет объявлено позднее.

Валентина Левко родилась 13 августа 1926 года в Москве. В 1957—1960 годах была солисткой Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, с 1960-го по 1982 год — солисткой Большого театра. В 2009 году был открыт Центр вокального искусства Валентины Левко, художественным руководителем она была до последнего времени.