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Умерла народная артистка РСФСР Валентина Левко

Культура

Оперная певица скончалась в возрасте 92 лет

Москва, 14 августа 2018, 23:50 — REGNUM  Народная артистка РСФСР, оперная певица Валентина Левко умерла на 93-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову.

По её словам, артистка скончалась 14 августа в Москве после продолжительной тяжёлой болезни. О дате и месте и дате прощания будет объявлено позднее.

Валентина Левко родилась 13 августа 1926 года в Москве. В 1957—1960 годах была солисткой Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, с 1960-го по 1982 год — солисткой Большого театра. В 2009 году был открыт Центр вокального искусства Валентины Левко, художественным руководителем она была до последнего времени.

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