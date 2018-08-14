Писатель Эдуард Успенский умер в Москве на 81-м году жизни

Москва, , 23:14 — REGNUM В Москве на 81-м году жизни скончался известный советский и российский писатель Эдуард Успенский. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает РЕН ТВ.

Известно, что Успенский скончался у себя дома. В последние годы он страдал тяжелой болезнью.

Недавно он уезжал на лечение в Германию, откуда вернулся в начале августа. Однако его состояние резко ухудшилось. Медики предложили ему госпитализацию, но он отказался и остался дома. Последние две недели он не вставал с постели.

Скончался Успенский сегодня вечером в своей квартире в Новой Москве. Рядом с ним была его супруга.

Напомним, наибольшую известность Успенскому принесли такие его произведения для детей, как «Каникулы в Простоквашино» и «Крокодил Гена». По этим произведениям были созданы мультфильмы.