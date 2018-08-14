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Видео: актёры сериала «Люцифер» объявили о старте съёмок продолжения шоу

Культура

Ролик был опубликован на официальной странице Netflix в Twitter

Нью-Йорк, США, 14 августа 2018, 16:10 — REGNUM  Телеканал Netflix официально объявил о том, что он начал производство четвёртого сезона сериала «Люцифер», главную роль в котором исполняет актёр Том Эллис. Компания 14 августа опубликовала на своей странице в Twitter соответствующее видео.

https://twitter.com/seewhatsnext/status/1029086787006738432

В первой половине ролика актёры сериала поприветствовали зрителей и сообщили, что они уже приступили к съёмкам продолжения шоу. Во второй части появилась актриса Лесли-Энн Брандт в образе Мэйзикин, она показала зрителям бутылку с алкоголем и сообщила, что в ней помещена душа того, кто отменил сериал.

Напомним, в мае 2018 года ИА REGNUM сообщило, что телеканал Fox решил закрыть «Люцифер». После этого Том Эллис запустил в соцсетях большую кампанию, он попросил фанатов поддержать его и выступить против закрытия шоу. В июне 2018 года стало известно, что права на сериал приобрела компания Netflix.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix выкупил у канала Fox права на популярный сериал «Люцифер»

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