В Петербурге открывается Международный фестиваль современного танца

Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM 14 августа в Санкт-Петербурге открывается ХХ Международный фестиваль современного танца Open Look. Как и все 20 лет, а в 2018-м юбилейном году особенно, этот смотр хореографии будет включать в себя не только постановки последнего времени для большой сцены, но и различные перфомансы, уличные танцевальные действа и инсталляции.

Для демонстрации достижений современного танцевального искусства город предоставил лучшие площадки — Александринского театр, Парадный двор Юсуповского дворца, ТЮЗ имени Брянцева и Музей уличного искусства. Откроется фестиваль спектаклем-перфомансом «Лес» московской мастерской Дмитрия Брусникина на ступеньках ТЮЗа. Таким образом, организаторы решили почтить память известного режиссера, ушедшего из жизни 9 августа в возрасте 60 лет. Специалисты также отмечают спектакль «Гравитация» Театра танца Саши Кукина, проект Ксении Михеевой по пьесе Островского «Гроза», постановку «Рождение Феникса» израильской труппы «Вертиго», тактильный спектакль «Со-Прикосновение» Катрин Решетниковой, буто-представление Анны Гарафеевой «Камилла», и, конечно, премьеру театра «Балет Москва» «В режиме ожидания Годо».

Как всегда насыщена образовательная программа фестиваля: мастер-классы по современному танцу от ведущих европейских и американских педагогов, лекции, дискуссии, круглые столы будут идти в режиме нон-стоп.