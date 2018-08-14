Телеканал Hulu снимет сериал по киберпанк-комиксу «Блюз старого города»

Лос-Анджелес, США, , 13:27 — REGNUM Гор Вербински («Пираты карибского моря: Проклятие чёрной жемчужины») и Керри Вашингтон («Джанго освобождённый») будут работать над созданием сериала по комиксу «Блюз старого города» для телеканала Hulu. Об этом 13 августа сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Отмечается, что Керри Вашингтон исполнит в этом телешоу одну из главных ролей, но какую именно — на данный момент неизвестно, поскольку проект находится сейчас на ранней стадии развития. Над созданием адаптации будет работать сценарист Араш Амель («Принцесса Монако», «Экспат»).

Читайте также: Netflix выложил первые кадры сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Напомним, автором киберпанк-комикса «Блюз старого города» является Янис Милоноянис. События графического романа происходят в 2048 году на территории Новых Афин, построенных на развалинах государства, которое когда-то называлось Грецией. В центре повествования находятся сотрудники Специальной Полиции Новых Афин, которые пытаются удержать ситуацию в городе под контролем после того, как основатель компании, производящей киборгов, найден мёртвым.

Читайте ранее в этом сюжете: Марк Хэмилл сыграет рыцаря-тамплиера в продолжении шоу «Падение ордена»