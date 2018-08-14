Петербург отдает в частные руки здания-памятники культуры

Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM Смольный решил расширить программу приватизации государственного имущества Петербурга на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в комитете имущественных отношений.

После переезда части «финансовых» ведомств в «Невскую ратушу» освободилось здание на Вознесенском проспекте, 16, литера А, площадью более 4,5 тыс. кв. метров. Его предлагается выставить на торги.

Кроме того, в обновленный список попали несколько исторических памятников — объектов культурного наследия регионального значения. Это дом №20 по улице Чайковского площадью 2,5 тыс. кв. метров, там раньше располагался комитет по природопользованию, а также здание в Петергофе. Речь идет о доме №8/9 по Санкт-Петербургскому проспекту площадью 315 кв. метров.

Смольный также намерен отдать под приватизацию СПб ГУПРЭП «Парголово» в поселке Парголово на Кооперативной улице. Кроме того, в частные руки предлагают передать 100% акций городских стоматологических поликлиник №21 и №24.

До этого момента в программу приватизации входили лишь два объекта: здание в 3,2 тыс. кв. метров на Гороховой улице, 47, литера В, а также Дом Витцеля — объект культурного наследия регионального назначения площадью 293 кв. петров в Сестрорецке на Парковой улице, 14, литера Б.

Напомним, Дом Витцеля и Дача Кана должны были войти в будущий проект оздоровительного СПА-центра на побережье Финского залива, который предполагал выделение фирме «Авенариум+» 1 млрд бюджетных рублей. После противодействия со стороны депутатов ЗакСа проект притормозили. Кроме того, одна из исторических дач — Дача титулярного советника Николая Кочкина — уже разрушилась окончательно, хотя «Авенариум+» должна была сделать там апарт-отель.