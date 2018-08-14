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В Москве пройдет международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж»

Культура

Ведущие джазмены мира по традиции соберутся в известном московском саду в середине августа

В Москве пройдет международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж»
Цитата из х/ф «Мы из джаза». Реж. Карен Шахназаров. 1983. СССР
Джазмены

Москва, 14 августа 2018, 12:55 — REGNUM  18 и 19 августа в центре столицы пройдёт XXI Московский Международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж». Традиционно он собирает в августе в Москве ведущих исполнителей джазовой музыки.

Вот и в 2018 году на сцену поднимутся такие известные коллективы как австрийский блюзовый ансамбль «Mojo Blues Band», флейтист Итай Крисс из Израиля с ансамблем Олега Бутмана, дуэт польского пианиста Кшиштофа Кобылинского (Польша) и итальянского бандонеониста Даниэла Бонавентура, американская певица Ванесса Рубин и другие. Российская часть не менее внушительна: ансамбль московского барабанщика Вячеслава Великого, вокалистка Анна Бутурлина. А «Круглый бэнд» саксофониста Алексея Круглова с вместе с Дмитрием Носковым представят программу-посвящение Фрэнку Синатре.

В саду тем временем будет идти и другая активная жизнь: лектории, танцевальные мастер-классы, творческие лаборатории, детская фан-зона и фуд-корт. Вход бесплатный.

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Культурная хроника
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