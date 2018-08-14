Появилась новая информация о фильме «Флэш» по комиксам DC

Лос-Анджелес, США, , 12:04 — REGNUM Фильм «Флэш» по комиксам DC будет сниматься в Лондоне, в том месте, где кинокомпания Warner Bros. снимала множество сцен из своих последних картин. Об этом 13 августа сообщил портал Comicbook.

Таким образом, выход на большие экраны фильма про Флэша становится всё ближе. На должность режиссёров картины назначены Джон Фрэнсис Дейли («Человек-паук: Возвращение домой», «Каникулы») и Джонатан Гольдштейн. Последний ранее заявлял, что будущая лента будет чем-то похож на фильмы Marvel про Питера Паркера. Оба режиссёра отметили, что Флэш является более «приземлённым» персонажем комиксов DC, в отличие от того же Супермена.

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Напомним, ожидается, что на большие экраны картина выйдет в 2020 году. Главную роль в ней исполнит Эзра Миллер, который уже появлялся в образе Флэша в фильмах «Лига справедливости» и «Аквамен».

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