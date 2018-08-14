Вторник, 14 Августа 2018 года
13:46:26 МСК

Во Владимирской области отметят день рождения Ивана Грозного

Культура

Театрализованный праздник «Иванов день», приуроченный ко дню рождения царя, пройдёт в Александровской слободе

Во Владимирской области отметят день рождения Ивана Грозного
Цитата из х/ф «Иван Грозный». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1944. СССР
Первый русский царь

Александров, Владимирская область, 14 августа 2018, 12:46 — REGNUM  25 августа в Государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Александровская слобода» во Владимировской области пройдет единственный в России театрализованный праздник, посвященный дню рождения Ивана Грозного — «Иванов день». Именно из этой слободы почти 17 лет и правил государством первый русский царь.

В ознаменования этих исторических событий администрация области и организовывает уже который год большой народный праздник. Начинается он, как и положено, с прибытия в Потешный двор царя Ивана Васильевича со свитой. А далее на всей территории идут гулянья: каждый волен делать что хочет — слушать стрельцов-глашатых или смотреть бои царского опричного войска, бродить по тайным комнатам дворца или разрисовывать пряники, пробовать блюда с барского стола или участвовать в средневековом кастинге — выборе царской невесты. Все под колокольный звон и переборы на гуслях. А Иванам в этом знаменательный день — подарки и сюрпризы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить