Во Владимирской области отметят день рождения Ивана Грозного

Александров, Владимирская область, , 12:46 — REGNUM 25 августа в Государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Александровская слобода» во Владимировской области пройдет единственный в России театрализованный праздник, посвященный дню рождения Ивана Грозного — «Иванов день». Именно из этой слободы почти 17 лет и правил государством первый русский царь.

В ознаменования этих исторических событий администрация области и организовывает уже который год большой народный праздник. Начинается он, как и положено, с прибытия в Потешный двор царя Ивана Васильевича со свитой. А далее на всей территории идут гулянья: каждый волен делать что хочет — слушать стрельцов-глашатых или смотреть бои царского опричного войска, бродить по тайным комнатам дворца или разрисовывать пряники, пробовать блюда с барского стола или участвовать в средневековом кастинге — выборе царской невесты. Все под колокольный звон и переборы на гуслях. А Иванам в этом знаменательный день — подарки и сюрпризы.