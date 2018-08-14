Выпускник рязанского вуза снялся в комедийном сериале СТС «Большая игра»

Рязань, , 11:39 — REGNUM Роль футболиста сборной России в новом комедийном сериале «Большая игра» на СТС исполнил выпускник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (РГУ) Илья Малаков, сообщает 14 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что Малаков окончил институт иностранных языков РГУ. В 2009 году он выиграл конкурс «Мистер университет», затем становился победителем «Студенческой весны» и играл за факультетскую и университетскую команду КВН. Ранее он исполнил главную роль в фильме «Легенда о Коловрате».

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Сериал «Большая игра» посвящен нелегкому выбору придуманной сборной России по футболу, которая после очередного проигрыша решает выбрать нового тренера из числа футболистов. Как ранее сообщал генпродюсер канала СТС Антон Федоров, создатели сериала решили пофантазировать, создав параллельную реальность, в которой они задаются вопросом: «Что позволило нашей сборной выступить на ЧМ-2018 так мощно?»

В версии создателей сериала таким катализатором стал простой повар в армейской столовой и яростный футбольный болельщик. Премьера запланирована на 27 августа.