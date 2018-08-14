Марк Хэмилл сыграет рыцаря-тамплиера в продолжении шоу «Падение ордена»

Нью-Йорк, США, , 11:38 — REGNUM Марк Хэмилл присоединится к проекту второго сезона сериала «Падение ордена» (Knightfall), он сыграет роль Талуса — рыцаря из ордена Тамплиеров. Об этом 13 августа сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что должность шоураннера занял Аарон Хелбинг, известный зрителям по своей работе над такими сериалами как «Флэш» и «Спартак: Война проклятых». Герой Хэмилла является ветераном крестовых походов, который провёл в плену на Святой земле боле 10 лет. Ему поручено обучать новопосвящённых братьев.

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Напомним, первый сезон сериала «Падение ордена» телеканала History Channel начал показывать в декабре 2017 года. Этот проект получил множество положительных отзывов и вышел на третье место по популярности среди всех шоу телеканала.

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