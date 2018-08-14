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Кинофестивалю «Движение» в Омске добавили сериалов

Культура

Сериалы оттесняют большое кино на второй план

Омск, 14 августа 2018, 11:29 — REGNUM  На VI Национальном кинофестивале дебютов «Движение», который пройдёт в Омске с 26 по 30 сентября, впервые состоится конкурсный показ сериалов. Как отмечает пресс-служба киносмотра, победителя в этой номинации, в отличии от всех других, выберут зрители.

13 августа завершился приём работ. Участвовать могут только сериалы 2017−2018 годов. Как утверждает российское издание «The Hollywood reporter», омская киноплощадка действительно сумела стать эффективной для молодых режиссеров. Так, победившая здесь в 2015 году режиссер Наталия Мещанинова с сериалом «Красные браслеты», в 2018 стала обладателем «Ники» за лучший сценарий (фильм «Аритмия»), а ее фильм «Сердце мира» завоевал главный приз «Кинотавра».

Жюри фестиваля возглавляли в разные годы такие мэтры отечественной киноиндустрии как Алексей Попогребский, Валерий Тодоровский, Карен Шахназаров, Владимир Хотиненко и другие. Кто станет во главе комиссии в 2018 году пока не объявлено. Президентом фестиваля является Артём Михалков.

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Культурная хроника
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