Кинофестивалю «Движение» в Омске добавили сериалов

Омск, , 11:29 — REGNUM На VI Национальном кинофестивале дебютов «Движение», который пройдёт в Омске с 26 по 30 сентября, впервые состоится конкурсный показ сериалов. Как отмечает пресс-служба киносмотра, победителя в этой номинации, в отличии от всех других, выберут зрители.

13 августа завершился приём работ. Участвовать могут только сериалы 2017−2018 годов. Как утверждает российское издание «The Hollywood reporter», омская киноплощадка действительно сумела стать эффективной для молодых режиссеров. Так, победившая здесь в 2015 году режиссер Наталия Мещанинова с сериалом «Красные браслеты», в 2018 стала обладателем «Ники» за лучший сценарий (фильм «Аритмия»), а ее фильм «Сердце мира» завоевал главный приз «Кинотавра».

Жюри фестиваля возглавляли в разные годы такие мэтры отечественной киноиндустрии как Алексей Попогребский, Валерий Тодоровский, Карен Шахназаров, Владимир Хотиненко и другие. Кто станет во главе комиссии в 2018 году пока не объявлено. Президентом фестиваля является Артём Михалков.