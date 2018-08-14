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В Екатеринбурге проходит Мировой карнавал кукол

Культура

Кукольники из 29 стран в течение четырёх дней покажут жителям города десятки спектаклей

Екатеринбург, 14 августа 2018, 11:26 — REGNUM  В Екатеринбурге проходит Мировой карнавал кукол (World Puppet Carnival). До 18 августа артисты из Австрии, Франции, Канады, Индии, Японии, Англии, Филлипин, Мексики, США и других стран сразу на четырёх театральных площадках города покажут десятки новых спектаклей. Екатеринбуржцам представят и две мировых премьеры — кукольный фильм «Легенда о Распутине» (The Legend of Rasputin) канадского режиссера Джейми Шеннона и голливудскую историю DonQuixote от компании StevenRitzBarrProduction.

В последний день по традиции все артисты большим карнавальным шествием проследуют по центральным улицам города.

Мировой карнавал кукол проходит один раз в год в выбранном организаторами городе мира.

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Культурная хроника
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