Екатеринбург, , 11:26 — REGNUM В Екатеринбурге проходит Мировой карнавал кукол (World Puppet Carnival). До 18 августа артисты из Австрии, Франции, Канады, Индии, Японии, Англии, Филлипин, Мексики, США и других стран сразу на четырёх театральных площадках города покажут десятки новых спектаклей. Екатеринбуржцам представят и две мировых премьеры — кукольный фильм «Легенда о Распутине» (The Legend of Rasputin) канадского режиссера Джейми Шеннона и голливудскую историю DonQuixote от компании StevenRitzBarrProduction.

В последний день по традиции все артисты большим карнавальным шествием проследуют по центральным улицам города.

Мировой карнавал кукол проходит один раз в год в выбранном организаторами городе мира.