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В Петербурге открывается выставка фарфоровых статуэток из Дрездена

Культура

Экспозиция представляет уникальную коллекцию фарфоровых статуэток императорских особ, видных военачальников, офицеров и солдат армий начала XIX века

Санкт-Петербург, 14 августа 2018, 10:00 — REGNUM  14 августа в Мемориальном музее А. В. Суворова в Санкт-Петребурге открывается выставка «Фарфоровая армия Дрезденской мануфактуры». Впервые ценители искусства Северной столицы смогут увидеть коллекцию фарфоровых фигур императорских особ, военачальников, солдат и офицеров российской и зарубежных армий, выполненных с высочайшим мастерством.

Особенно стоит отметить скульптуры императора Наполеона I, императрицы Екатерины II и генералиссимуса Александра Суворова. Сами производители, по сообщению «Петербургского дневника», гордятся фарфоровой фигурой императрицы Екатерины II, ее исключительным сходством с портретами того времени.

Саксонский фарфор прославился на весь мир давно. Мануфактура Дрездена SP Drezden была основана в конце XIX века. Сегодня ее продукция поставляется в 25 стран мира. Но отдельные, высокохудожественные предметы изготавливались и до сих пор изготавливаются специально для эксклюзивных выставок.

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Культурная хроника
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