Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM 14 августа в Мемориальном музее А. В. Суворова в Санкт-Петребурге открывается выставка «Фарфоровая армия Дрезденской мануфактуры». Впервые ценители искусства Северной столицы смогут увидеть коллекцию фарфоровых фигур императорских особ, военачальников, солдат и офицеров российской и зарубежных армий, выполненных с высочайшим мастерством.

Особенно стоит отметить скульптуры императора Наполеона I, императрицы Екатерины II и генералиссимуса Александра Суворова. Сами производители, по сообщению «Петербургского дневника», гордятся фарфоровой фигурой императрицы Екатерины II, ее исключительным сходством с портретами того времени.

Саксонский фарфор прославился на весь мир давно. Мануфактура Дрездена SP Drezden была основана в конце XIX века. Сегодня ее продукция поставляется в 25 стран мира. Но отдельные, высокохудожественные предметы изготавливались и до сих пор изготавливаются специально для эксклюзивных выставок.