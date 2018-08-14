В США ушел из жизни известный рестлер Джим Нейдхарт по прозвищу Наковальня

Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Бывший рестлер Джим Нейдхард, известный под прозвищем «Наковальня» умер в возрасте 63 года. Об этом 14 августа сообщил сайт телеканала Fox News.

Точной информации о смерти Нейтхарда на данный момент нет, известно лишь, что ему потребовалась срочная госпитализация, к сожалению, врачи не смогли спасти его жизнь. С прощальными словами и соболезнованиями семье и близким выступили его коллеги, они оставили соответствующие публикации в соцсетях.

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Джим Нейдхард стал профессиональным реслером в 1979 году. Он оставил после себя троих детей, его дочь Наталья Нейтхард также занимается профессиональным реслингом. Они вместе появлялись в нескольких эпизодах популярного реалити-шоу Total Divas.

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