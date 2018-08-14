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Netflix выложил первые кадры сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Культура

Главную роль в нём исполнит Кирнан Шипка

Netflix выложил первые кадры сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»
Цитата из трейлера к сериалу «Леденящие душу приключения Сабрины»
Cпиритическая доска

Нью-Йорк, США, 14 августа 2018, 08:38 — REGNUM  Компания Netflix решила показать зрителям первые кадры сериала «Леденящие душу приключения Сабрины». Снимки были опубликованы 13 августа на портале Collider.

Главную роль в новом шоу исполняет Кирнан Шипка, известная зрителям по сериалу «Безумцы» и фильму «Цветы на чердаке». Первый эпизод новой серии «Сабрины» зрители смогут увидеть уже 26 октября 2018 года.

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Напомним, сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» представляет собой перезагрузку шоу «Сабрина — маленькая ведьма», который выходил в эфир в период с сентября 1996 года по апрель 2003. Пост шоураннера занимает сценарист, режиссёр и продюсер Грег Берланти, работавший над такими сериалами, как «Флэш», «Стрела» и «Супергёрл».

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