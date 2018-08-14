Появилось первое фото актрисы Лю Ифэй в образе Мулан

Бербанк, США, , 08:08 — REGNUM Disney выпустил первый тизер игрового фильма «Мулан», главную роль в котором исполнит китайская актриса Лю Ифэй. Фотография была опубликована 14 августа на сайте издания The Independent.

На фото Лю Ифэй запечатлена в образе Мулан — с мечом и в мужской одежде. Фильм будет снимать режиссёр Ники Каро, она известна зрителям по фильму «Жена смотрителя зоопарка». Съёмки картины будут проходить в Новой Зеландии и Китае.

Читайте также: Найдены утерянные кадры первой сцены обнажения Мерилин Монро

Напомним, во время кастинга создатели фильма посетили множество стран и прослушали более 1 тыс. кандидатов. Они хотели найти этническую китаянку, которая говорила бы по-английски и была бы настоящей звездой. В итоге их выбор пал на Лю Ифэй.

Читайте ранее в этом сюжете: Disney назвал имя исполнительницы роли Мулан

Читайте развитие сюжета: В США ушел из жизни известный рестлер Джим Нейдхарт по прозвищу Наковальня