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Появилось первое фото актрисы Лю Ифэй в образе Мулан

Культура

Снимать картину будет режиссёр Ники Каро

Появилось первое фото актрисы Лю Ифэй в образе Мулан
Цитата из видео «Disney MULAN 2020 Тизер трейлер» (VSNews INUA)
Лю Ифэй в роли Мулан

Бербанк, США, 14 августа 2018, 08:08 — REGNUM  Disney выпустил первый тизер игрового фильма «Мулан», главную роль в котором исполнит китайская актриса Лю Ифэй. Фотография была опубликована 14 августа на сайте издания The Independent.

На фото Лю Ифэй запечатлена в образе Мулан — с мечом и в мужской одежде. Фильм будет снимать режиссёр Ники Каро, она известна зрителям по фильму «Жена смотрителя зоопарка». Съёмки картины будут проходить в Новой Зеландии и Китае.

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Напомним, во время кастинга создатели фильма посетили множество стран и прослушали более 1 тыс. кандидатов. Они хотели найти этническую китаянку, которая говорила бы по-английски и была бы настоящей звездой. В итоге их выбор пал на Лю Ифэй.

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