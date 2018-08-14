Евровидение — 2019 пройдет в Израиле несмотря на проблемы с финансированием

Тель-Авив, , 02:50 — REGNUM Международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет в 2019 году в Израиле, несмотря на проблемы страны с финансированием конкурса, сообщает Arutz Sheva 7.

Сообщается, что Алон Амир, эксперт конкурса, провел переговоры в Европейским вещательным союзом (EBU), на котором представители EBU сказали, что мероприятие будет проводиться в Израиле — в соответствии с планом.

Ранее глава Израильской вещательной корпорации IBC Гил Омер предупредил премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху о том, что корпорация должна внести залог в размере 12 млн евро или конкурс окажется под угрозой срыва. Эксперт Алон Амир назвал это предупреждение «ничем иным, кроме как попыткой заработать политический капитал».