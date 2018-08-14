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Евровидение — 2019 пройдет в Израиле несмотря на проблемы с финансированием

Культура

А письмо Гила Омера эксперт назвал попыткой попиариться

Тель-Авив, 14 августа 2018, 02:50 — REGNUM  Международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет в 2019 году в Израиле, несмотря на проблемы страны с финансированием конкурса, сообщает Arutz Sheva 7.

Сообщается, что Алон Амир, эксперт конкурса, провел переговоры в Европейским вещательным союзом (EBU), на котором представители EBU сказали, что мероприятие будет проводиться в Израиле — в соответствии с планом.

Ранее глава Израильской вещательной корпорации IBC Гил Омер предупредил премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху о том, что корпорация должна внести залог в размере 12 млн евро или конкурс окажется под угрозой срыва. Эксперт Алон Амир назвал это предупреждение «ничем иным, кроме как попыткой заработать политический капитал».

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Конкурс «Евровидение»
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