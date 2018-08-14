Живой Петербург

Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM 11 и 12 августа Петербург ожил на музыкальном марафоне, собрав более 20 отечественных и зарубежных исполнителей. Музыканты давали концерты под открытым небом.

Анастасия Бутина © ИА REGNUM Cardio Orchestra Анастасия Бутина © ИА REGNUM Cardio Orchestra Анастасия Бутина © ИА REGNUM «Kopengagen»

Анастасия Бутина © ИА REGNUM «Kopengagen» Анастасия Бутина © ИА REGNUM Para Bellvm Анастасия Бутина © ИА REGNUM Para bellvm Анастасия Бутина © ИА REGNUM Para bellvm

Фотограф проекта фотостажировок Phint Анастасия Бутина подготовила фоторепортаж о том, как это было.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, «Живой» является крупнейшим некоммерческим музыкальным событием Петербурга.

На грандиозном музыкальном оупен-эйр-марафоне выступили: СЛОТ, «АнимациЯ», Zero People, «Площадь Восстания», «Кoпенgageн», Pravada, «Ангел НеБес», «Скворцы Степанова», «Шива», para bellvm и ещё десятки артистов, включая победителей отборочных туров фестиваля.

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