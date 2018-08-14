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Живой Петербург

Культура

В Северной столице завершился музыкальный фестиваль «Живой»

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Живой Петербург
Анастасия Бутина © ИА REGNUM
СЛОТ

Санкт-Петербург, 14 августа 2018, 10:00 — REGNUM  11 и 12 августа Петербург ожил на музыкальном марафоне, собрав более 20 отечественных и зарубежных исполнителей. Музыканты давали концерты под открытым небом.

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«Живой!»
Анастасия Бутина © ИА REGNUM
«Живой!»

Фотограф проекта фотостажировок Phint Анастасия Бутина подготовила фоторепортаж о том, как это было.

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Para bellvm
Анастасия Бутина © ИА REGNUM
Para bellvm
13
Zebros Band
Анастасия Бутина © ИА REGNUM
Zebros Band
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Ведущий Андрей Новиков
Анастасия Бутина © ИА REGNUM
Ведущий Андрей Новиков
31
Поклонники
Анастасия Бутина © ИА REGNUM
Поклонники

Как сообщает пресс-служба фестиваля, «Живой» является крупнейшим некоммерческим музыкальным событием Петербурга.

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«Ригганы»
Анастасия Бутина © ИА REGNUM
«Ригганы»
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«Ригганы»
Анастасия Бутина © ИА REGNUM
«Ригганы»
38
Операторы фестиваля
Анастасия Бутина © ИА REGNUM
Операторы фестиваля
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«Аффинаж»
Анастасия Бутина © ИА REGNUM
«Аффинаж»
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Алексей Мурашов, группа «Скворцы Степанова»
Анастасия Бутина © ИА REGNUM
Алексей Мурашов, группа «Скворцы Степанова»

На грандиозном музыкальном оупен-эйр-марафоне выступили: СЛОТ, «АнимациЯ», Zero People, «Площадь Восстания», «Кoпенgageн», Pravada, «Ангел НеБес», «Скворцы Степанова», «Шива», para bellvm и ещё десятки артистов, включая победителей отборочных туров фестиваля.

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«Площадь Восстания»
Анастасия Бутина © ИА REGNUM
«Площадь Восстания»
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«Скворцы Степанова»
Анастасия Бутина © ИА REGNUM
«Скворцы Степанова»
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«Площадь Восстания»
Анастасия Бутина © ИА REGNUM
«Площадь Восстания»
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«Площадь Восстания»
Анастасия Бутина © ИА REGNUM
«Площадь Восстания»

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Читайте ранее в этом сюжете: Urban Culture Festival объединил в Санкт-Петербурге прогрессивную молодежь

regnum author Анастасия Бутина
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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