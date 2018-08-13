Фильмы под открытым небом: Ростов-на-Дону примет фестиваль уличного кино

Ростов-на-Дону, , 22:45 — REGNUM Ростов-на-Дону впервые примет Всемирный фестиваль уличного кино. Вечерние сеансы состоятся под открытым небом на площадке перед Донской государственной публичной библиотекой. Как проинформировали ИА REGNUM организаторы мероприятия, проголосовать за понравившиеся киноленты зрители смогут светом фонариков и телефонов.

Зрителей приглашают посетить кинозал 8−9 сентября. Начало сеансов — в 19:00, но места рекомендуют занимать заранее. Также предусмотрена интерактивная развлекательная программа. Вход бесплатный.

«В этом году наш фестиваль очень активно развивается территориально, в том числе и на юге страны. Мы рады, что участниками проекта впервые станут ростовчане, это искушённые зрители, к тому же регион имеет интересную киноисторию, которая продолжается и в наши дни», — отметил основатель проекта Александр Щеряков.

В рамках фестиваля ростовчанам покажут девять картин, снятых молодыми российскими режиссерами.

ИА REGNUM напоминает, что проект под названием «Всемирный фестиваль уличного кино» был запущен в 2014 году на Дальнем Востоке. За это время организаторы проехали свыше 40 тыс. километров и собрали более 1 млн зрителей.