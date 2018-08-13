Названа дата прощания с дирижёром Лео Корхиным

Санкт-Петербург, , 21:36 — REGNUM Дирижёр Лео Корхин, скончавшийся на 90-м году жизни, будет похоронен 16 августа на Преображенском еврейском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

Гражданская панихида состоится в тот же день в медико-санитарной части №70, расположенной по адресу: улице Комсомола, 12.

Напомним, заслуженный деятель искусств России, один из основателей Ленинградского (Петербургского) государственного балета на льду Лео Корхин скончался 11 августа в Санкт-Петербурге.

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