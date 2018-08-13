В Нолинске Кировской области открыли памятник актёру Борису Чиркову

Нолинск, Кировская область, , 18:49 — REGNUM В Нолинске Кировской области 12 августа был открыт памятник уроженцу этих мест известному актеру Борису Чиркову. На родине чтут память замечательного артиста — ежегодно накануне дня его рождения (13 августа) проводится фестиваль авторской песни имени Бориса Чиркова «Шар голубой».

В 2018 году в нем приняли участие исполнители и коллективы Кировской и Костромской областей, Марий Эл и Удмуртии.

Борис Петрович Чирков снялся в почти 60 фильмах. Популярность пришла к нему после исполнения главной роли в легендарной кинотрилогии о Максиме. Народный артист СССР.