Раскопки в зоне памятника археологии в Новосибирске начнутся осенью

Новосибирск, , 18:07 — REGNUM Работы по сохранению памятника археологии «Участок культурного слоя села Кривощёково», который попадает в зону строительства четвёртого моста на реке Обь в Новосибирске, начнутся в сентябре. Уникальный памятник XVIII—XIX вв. оказался прямо под двумя опорами будущего мостового перехода. Эту часть решено перенести, а оставшуюся территорию сделать археологическим парком. Об этом порталу «Наука в Сибири» рассказал заместитель директора Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Константин Павленок.

«От предстоящих раскопок у нас серьёзные ожидания. Мы провели целый ряд совещаний со строителями, управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, научно-методическим экспертным советом при Новосибирской области, для того чтобы выработать адекватный механизм, который бы устроил и правительство области, и инвесторов, и археологов», — отметил Павленок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на спасение «Участка культурного слоя села Кривощёково» из бюджета Новосибирской области будет выделено почти 10 млн рублей.

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Разведывательные работы под четвёртый мост проводились ещё в 2015 году. Краеведами на территории бывшего села Кривощёково к этому времени были найдены остатки церкви святого Николая Угодника 1881 года. Также установлено, что именно в этом месте находится кладбище первых русских поселенцев в Кривощёкове.

В декабре 2017 года сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН сообщили об этом региональным властям. Власти региона пообещали сохранить памятник. На сайте госуслуг был размещен тендер на выполнение работ по обеспечению сохранности этого участка.

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Работы должны были начаться 25 августа, сразу после получения разрешения от министерства культуры.

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