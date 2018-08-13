Под Костромой прошел гастрономический фестиваль «Сыр-Бор»

Ярославль, , 17:32 — REGNUM В деревне Будихино Костромской области на площадке туристического комплекса «Вокзалъ «Кострома Сырная» прошел спортивный и гастрономический фестиваль «Сыр-Бор». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо».

Его приурочили к празднованию 866 годовщины основания Костромы, которая является «сырной столицей» Золотого кольца. Организаторы фестиваля устроили фудкорт из сырного меню ресторана комплекса «Молочная гора». Гостей фестиваля угощали фирменным сырным супом, жареным сыром на гриле и даже шашлыком из сыра.

Также в рамках фестиваля прошел любительский чемпионат по футболу и волейболу среди детских и молодежных команд.

Мы чествуем сырные традиции Костромской области на фестивале «Сыр-Бор». Всегда интересно на таких событиях не только пробовать местные гастрономические продукты, но и поучаствовать в каком-то забавном действии. Сегодня это возможность для всех поиграть в футбол и волейбол. Отрадно наблюдать, как растет количество тех, кто уже знает о наших событиях здесь, а главное, что здесь же можно попробовать фирменные сырные блюда нашего комплекса. Сегодня я уже встретила на площадке фестиваля гостей из Краснодара и Новороссийска, которые специально проделали большой путь за нашей сырной похлебкой», — сказала корреспонденту ИА REGNUM президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо» и главный организатор фестиваля Марина Филимонова.

С тематической программой на сцене фестиваля выступила группа поддержки клуба «Rebels» Rebels Girls, свои вокальные номера представили воспитанники Академии Игоря Крутого из Ярославля.

Под конец фестиваля на сцене прошел большой «сырный» аукцион. Организаторы выставили на торги «сырную» корзину, которая была наполнена продукцией костромских фермеров. После настоящей аукционной «битвы» отправилась в Ярославль.