Тамбовский студент победил в национальном чемпионате WorldSkills

Тамбов, , 17:21 — REGNUM Тамбовский студент Максим Малицкий стал абсолютным победителем в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Лето-2018 особенно запомнится тамбовскому студенту. До отъезда на национальный чемпионат он посещал ежедневные занятия под руководством опытных преподавателей, отрабатывая прямолинейность линий при посеве сельскохозяйственных культур и точность в ремонтных работах и эксплуатации узлов и агрегатов сельскохозяйственной техники.

VI национальный чемпионат WorldSkills Russia прошёл на Сахалине. В течение трех дней конкурсанты от 14 до 22 лет со всех регионов России паяли, сваривали, пилили и программировали. Абсолютным победителем в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» стал студент Аграрно-промышленного колледжа Тамбовской области Максим Малицкий.

В компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» молодые профессионалы соревнуются с 2013 года. Первый турнир провели в аграрно-промышленном колледже среди специалистов Тамбовской области, сейчас в мастерстве соревнуются конкурсанты со всей России. В финале чемпионата всем участникам в течение трех дней было отведено 15 часов на выполнение пяти заданий.

Лучшие из 700 начинающих специалистов — участников чемпионата по 63 компетенциям, включая сварщиков, робототехников и программистов, получили медали, гранты и предложения о трудоустройстве. Решением экспертного жюри Максим Малицкий включен в состав сборной России на чемпионат мира по профмастерству, который пройдет в Казани в 2019 году.

Организаторами финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 выступают Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин не раз подчеркивал значимость подготовки молодых кадров под реальные потребности экономики. Конкурс WorldSkills Russia — это один из инструментов такой работы.