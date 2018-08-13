Rainy Days Jazz Fest: музыкальный фестиваль объединит Петербург и Москву

Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM 25 августа Новая сцена Александрийского театра, а 26 августа Клуб Алексея Козлова станут сценами двухдневного джазового марафона — Первого международного фестиваля современной джазовой музыки лэйбла Rainy Days. Организаторам удалось, по оценке экспертов, собрать хороший состав. Макар Новиков и Hiske Oosterwijk, Саша Машин и Benito Gonzalez, Jonathan Barber и секстет Сергея Хутаса.

Новый джазовый лейбл принадлежит санкт-петербургской фирме грамзаписи Rainy Days Records, которая предполагает специализироваться, в том числе и на тиражировании джазовых выступлений.