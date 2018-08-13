Понедельник, 13 Августа 2018 года
17:34:15 МСК

Rainy Days Jazz Fest: музыкальный фестиваль объединит Петербург и Москву

Культура

Более 20 знаменитых джазовых музыкантов из разных стран примут участие в Первом международном фестивале современной джазовой музыки лэйбла Rainy Days – он пройдет сначала в Петербурге, на следующий день в Москве

Санкт-Петербург, 13 августа 2018, 17:23 — REGNUM  25 августа Новая сцена Александрийского театра, а 26 августа Клуб Алексея Козлова станут сценами двухдневного джазового марафона — Первого международного фестиваля современной джазовой музыки лэйбла Rainy Days. Организаторам удалось, по оценке экспертов, собрать хороший состав. Макар Новиков и Hiske Oosterwijk, Саша Машин и Benito Gonzalez, Jonathan Barber и секстет Сергея Хутаса.

Новый джазовый лейбл принадлежит санкт-петербургской фирме грамзаписи Rainy Days Records, которая предполагает специализироваться, в том числе и на тиражировании джазовых выступлений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить