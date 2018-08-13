Найдены утерянные кадры первой сцены обнажения Мерилин Монро

Вашингтон, , 16:27 — REGNUM Спустя 57 лет обнаружены фотографии первой сцены Мэрилин Монро, в которой она предстала обнажённой. Снимки 12 августа опубликовал портал Daily Mail.

В этой любовной сцене фильма «Неприкаянные» (режиссёр Джон Хьюстон в итоге отказался включать её в фильм) вместе с Монро снялся Кларк Гейбл. На протяжении 57 лет кадры этой сцены считались утерянными, но в итоге они были обнаружены в закрытом кабинете продюсера Фрэнка Тейлора.

Их нашёл Чарльз Касильо — сценарист и создатель биографического фильма о Мэрилин Монро. Он узнал о существовании кадров в тот момент, когда брал интервью у Кёртиса Тейлора — сына продюсера. Оказалось, что последний хранил их с того момента, как умер его отец.

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Напомним, фильм «Неприкаянные» вышел на большие экраны в 1961 году. Сценарий к картине был написан третьим мужем Монро — Артуром Миллером.

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