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Главный бандеровец Украины ничего не смог поделать с изображением Ленина

Культура

… и Сталина

Главный бандеровец Украины ничего не смог поделать с изображением Ленина
Александр Дружков. Красную армию организовала, воспитала, сделала непобедимой наша великая партия Ленина-Сталина! (фрагмент) 1939

Киев, 13 августа 2018, 16:04 — REGNUM  Украинский институт национальной памяти забил тревогу из-за изображений вождя Октябрьской революции Владимира Ленина и руководителя СССР Иосифа Сталина на водонапорной башне в городе Новгород-Северский Черниговской области, сообщает 13 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, на башне высоко над входом расположены изображения Ленина и Сталина в виде мозаики. Украинский институт национальной памяти пытался подговорить местные власти к избавлению от собственной истории, однако в городском совете ответили, что изображения не подпадают под закон о декоммунизации, так как не являются ни памятниками, ни памятными знаками.

Напомним, законы о декоммунизации были предложены главой института национальной памяти, бандеровцем Владимиром Вятровичем.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава института нацпамяти Украины: Первый этап декоммунизации завершен

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Закон о декоммунизации на Украине
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